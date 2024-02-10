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Платный обход Балахны планируют построить до конца 2028 года

Платный обход Балахны Нижегородской области планируют построить до конца 2028 года по концессионному соглашению. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального минэкономразвития.

Реализовать проект планируют в 2024−28 годах. На эти цели потребуется более 18,3 млрд рублей.

Обход Балахны будет входить в состав трассы Р-152 «Шопша — Иваново — Нижний Новгород». Дорога будет начинаться от Лукинского поворота, проходить через поселок Гидроторф, деревню Истомино и присоединяться к существующей трассе 1 пускового комплекса объездной дороги в районе деревни Галкино.

Новая трасса будет включать в себя три транспортных развязки на разных уровнях и три пункта взимания платы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двухуровневую развязку планируют построить на подъезде к Нижнему Новгороду.