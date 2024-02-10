Платный обход Балахны планируют построить до конца 2028 года

Реализовать проект планируют в 2024−28 годах. На эти цели потребуется более 18,3 млрд рублей.
Обход Балахны будет входить в состав трассы Р-152 «Шопша — Иваново — Нижний Новгород». Дорога будет начинаться от Лукинского поворота, проходить через поселок Гидроторф, деревню Истомино и присоединяться к существующей трассе 1 пускового комплекса объездной дороги в районе деревни Галкино.
Новая трасса будет включать в себя три транспортных развязки на разных уровнях и три пункта взимания платы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двухуровневую развязку планируют построить на подъезде к Нижнему Новгороду.