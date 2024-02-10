Платный обход Балахны планируют построить до конца 2028 года

Обход Балахны будет входить в состав трассы Р-152 «Шопша — Иваново — Нижний Новгород». Дорога будет начинаться от Лукинского поворота, проходить через поселок Гидроторф, деревню Истомино и присоединяться к существующей трассе 1 пускового комплекса объездной дороги в районе деревни Галкино.