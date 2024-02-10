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Мост через Волгу в районе Климовки в ближайшие недели соединит оба берега

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что рабочие в ближайшее время закончат надвижку последнего пролета моста через Волгу в районе Климовки.

В ближайшие недели мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области соединит оба берега реки. Рабочие заканчивают надвижку последнего пролета. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров.

— Уже в ближайшие недели мы закончим надвижку последнего пролета мостового перехода через Волгу — нашего главного инфраструктурного проекта, соединим правый и левый берега реки, — сказал глава Самарской области.

Напомним, мост в районе Климовки — часть транспортного коридора «Европа — Западный Китай», который поможет выстроить логистические цепочки с Поднебесной.

Строительство моста стартовало в декабре 2019 года. Благодаря мосту до Москвы можно будет добраться за 8 часов (сейчас — за 16). Для этого построят еще одну скоростную трассу.

строительство