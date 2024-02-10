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Кубань опередила Москву по количеству граждан-банкротов

За прошлый год более 350,8 тысяч россиян стали банкротами — этот показатель на четверть выше, чем годом ранее.

По данным Федресурса, в Краснодарском крае за 2023 год участь банкрота постигла 17,7 тысячи человек — это число вывело регион на второе место в стране.

Лидером по этому показателю остается Московская область с 18 тысячами банкротов, третья в списке Москва — 16,8 тысяч банкротов.

Как сообщают «Известия», более чем 97% случаев банкротства инициируют сами граждане, остальные случаи — инициатива конкурсных кредиторов и налоговой службы.

По данным Центробанка, на начало этого года общая сумма просроченных долгов россиян перед банками составила 1,2 трлн рублей.

Какое место заняла Кубань в России по объему банковских вкладов населения.

экономика