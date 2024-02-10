Кубань опередила Москву по количеству граждан-банкротов

По данным Федресурса, в Краснодарском крае за 2023 год участь банкрота постигла 17,7 тысячи человек — это число вывело регион на второе место в стране.
Лидером по этому показателю остается Московская область с 18 тысячами банкротов, третья в списке Москва — 16,8 тысяч банкротов.
Как сообщают «Известия», более чем 97% случаев банкротства инициируют сами граждане, остальные случаи — инициатива конкурсных кредиторов и налоговой службы.
По данным Центробанка, на начало этого года общая сумма просроченных долгов россиян перед банками составила 1,2 трлн рублей.
Какое место заняла Кубань в России по объему банковских вкладов населения.