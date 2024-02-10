Министр здравоохранения РТ назвал средние зарплаты врачей и медработников

Марсель Миннуллин добавил, что в 2023 году система здравоохранения пополнилась на 409 врача. В республике продолжает работать программа «Земский доктор», когда единовременно выплачивают на одного врача, который работает в сельской местности, от одного до полутора миллионов рублей. Также существуют гранты Правительства Татарстана для медиков.