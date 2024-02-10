Минниханову и Чернышенко рассказали, как Казань будет готовить кадры для туротрасли

Центр был открыт в прошлом году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и нацелен на реализацию федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. метров. «Задействовано пять учебных аудиторий, есть вот это учебное здание, и еще одно точно такое же расположено рядом. Кроме того, есть оборудованная современная цифровая студия», — рассказал председатель Госкомитета Татарстану по туризму Сергей Иванов.
По его словам, в 2024 году в центре пройдут обучение 168 человек из 21 региона. Еще несколько субъектов находятся в «листе ожидания».
«Очень хорошо, что вы приглашаете для обучения из других регионов», — отметил на это вице-премьер России.
Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов приняли участие в интерактивной церемонии запуска центра, а затем в совещании, посвященном созданию туристической территории «Казань марина».
Вице-премьер оценил уникальность и значимость проекта для развития водного туризма, в том числе яхтинга. Он напомнил, что финансирование проекта составит 15,5 млрд рублей, из которых 5,5 пойдут на строительство инженерной инфраструктуры. «В реализации проекта планируется использовать меры поддержки национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”, — уточнил зампред Правительства.
Итогом совещания стало подписание соглашений о намерениях между Корпорацией Туризм.РФ и двумя инвесторами — ООО «Яхт-клуб “Лаишево” и ООО “Управляющая компания “Камская ривьера””.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.