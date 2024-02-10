Минниханову и Чернышенко рассказали, как Казань будет готовить кадры для туротрасли

Центр был открыт в прошлом году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и нацелен на реализацию федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. метров. «Задействовано пять учебных аудиторий, есть вот это учебное здание, и еще одно точно такое же расположено рядом. Кроме того, есть оборудованная современная цифровая студия», — рассказал председатель Госкомитета Татарстану по туризму Сергей Иванов.