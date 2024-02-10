Администрация Калининграда: На Северной горе нет свободного участка под новую школу

На Северной горе в Калининграде нет свободного участка под новую школу. Информацию об этом опубликовали представители городской администрации на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».
Местные жители обратили внимание на необходимость строительства общеобразовательного учреждения на Северной горе. По словам калининградцев, существующая школа № 8 уже «трещит по швам».
«К сожалению, под школу на Северной горе нет свободного земельного участка, который бы подходил по нормам СанПиН», — ответили в мэрии.
Ранее в Калининграде достроили корпус школы № 50 на Каштановой аллее. В городе также возводят образовательные учреждения на улицах Левитана, Летней, Благовещенской, Крылова и Мира. Кроме того, резервировали землю под школы на Суворова и Громовой.