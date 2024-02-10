Администрация Калининграда: На Северной горе нет свободного участка под новую школу

Ранее в Калининграде достроили корпус школы № 50 на Каштановой аллее. В городе также возводят образовательные учреждения на улицах Левитана, Летней, Благовещенской, Крылова и Мира. Кроме того, резервировали землю под школы на Суворова и Громовой.