На пляжах Сочи введут стандарт «звездности» как в отелях. Теперь пляжи будут предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории.
«Благодаря этому жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Уточняется, что при подготовке к летнему сезону особое внимание на курорте будет уделено организации досуга. На пляжах собираются ввести спортивные и развлекательные программы.