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На пляжах Сочи введут стандарт «звездности», как в отелях

Сочинское пляжи начнут оказывать обязательный набор услуг в зависимости от категории.

На пляжах Сочи введут стандарт «звездности» как в отелях. Теперь пляжи будут предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории.

«Благодаря этому жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что при подготовке к летнему сезону особое внимание на курорте будет уделено организации досуга. На пляжах собираются ввести спортивные и развлекательные программы.

туризм и отдых