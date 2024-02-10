Два обхода Нижнего Новгорода планируют построить за 168 млрд рублей

В состав объекта войдут не менее 4 транспортных развязок и не менее 8 пунктов оплаты. Трасса соединит М-7 в месте существующей транспортной развязки на участке южного обхода у поселка Лывы с магистралью "Нижний Новгород — Шахунья — Киров у поворота к деревне Тайное. При этом северный обход пройдет вблизи поселков Большое Козино, Зарубино и Неболдино.