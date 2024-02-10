Два обхода Нижнего Новгорода планируют построить за 168 млрд рублей

Проект восточного обхода Нижнего Новгорода планируют реализовать в 2024−30 годах. Предполагают, что объем инвестиций превысит 108 млрд рублей.
Трасса будет начинаться от транспортной развязки обхода Кстово на участке М-7 «Волга» и дороги «Нижний Новгород — Кстово». Восточный обход пройдет через Кстово, Никульское, Гребной канал. При строительстве трассы планируют соорудить мост через Волгу.в районе улицы Лысогорской. Закончится новая дорога существующей трассой «Нижний Новгород — Шахунья — Киров» в районе деревни Золотово.
Отмечается, что дорога будет включать не менее 6 транспортных развязок разного уровня и не менее 7 пунктов взимания платы.
Для строительства северного обхода потребуется меньше инвестиций и времени. Реализовать проект планируют до конца 2029 года, а вложить в него — почти 59,9 млрд рублей.
В состав объекта войдут не менее 4 транспортных развязок и не менее 8 пунктов оплаты. Трасса соединит М-7 в месте существующей транспортной развязки на участке южного обхода у поселка Лывы с магистралью "Нижний Новгород — Шахунья — Киров у поворота к деревне Тайное. При этом северный обход пройдет вблизи поселков Большое Козино, Зарубино и Неболдино.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двухуровневую развязку планируют построить на подъезде к Нижнему Новгороду.