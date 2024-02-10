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Два обхода Нижнего Новгорода планируют построить за 168 млрд рублей

Два обхода Нижнего Новгорода планируют построить за 168 млрд рублей по концессии. Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального минэкономразвития.

Проект восточного обхода Нижнего Новгорода планируют реализовать в 2024−30 годах. Предполагают, что объем инвестиций превысит 108 млрд рублей.

Трасса будет начинаться от транспортной развязки обхода Кстово на участке М-7 «Волга» и дороги «Нижний Новгород — Кстово». Восточный обход пройдет через Кстово, Никульское, Гребной канал. При строительстве трассы планируют соорудить мост через Волгу.в районе улицы Лысогорской. Закончится новая дорога существующей трассой «Нижний Новгород — Шахунья — Киров» в районе деревни Золотово.

Отмечается, что дорога будет включать не менее 6 транспортных развязок разного уровня и не менее 7 пунктов взимания платы.

Для строительства северного обхода потребуется меньше инвестиций и времени. Реализовать проект планируют до конца 2029 года, а вложить в него — почти 59,9 млрд рублей.

В состав объекта войдут не менее 4 транспортных развязок и не менее 8 пунктов оплаты. Трасса соединит М-7 в месте существующей транспортной развязки на участке южного обхода у поселка Лывы с магистралью "Нижний Новгород — Шахунья — Киров у поворота к деревне Тайное. При этом северный обход пройдет вблизи поселков Большое Козино, Зарубино и Неболдино.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что двухуровневую развязку планируют построить на подъезде к Нижнему Новгороду.