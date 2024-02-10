Минлесхоз сказал, сколько меда производится в Беларуси

Министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, как передает БелТА, о том, сколько меда производится в Беларуси.
По словам главы Минлесхоза, 2023 году подчиненные ведомству организации произвели и заготовили продукции побочного лесопользования и второстепенных лесных ресурсов на семь миллионов белорусских рублей.
Если говорить о натуральных величинах, то по итогам 2023 лесхозы Беларуси получили 184 тонны товарного меда. Выход на одну пчелосемью составил более 22 килограмма, это рекордный показатель для отрасли.