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Минлесхоз сказал, сколько меда производится в Беларуси

Министр лесного хозяйства рассказал о том, сколько меда производится в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Министр лесного хозяйства Александр Кулик рассказал, как передает БелТА, о том, сколько меда производится в Беларуси.

По словам главы Минлесхоза, 2023 году подчиненные ведомству организации произвели и заготовили продукции побочного лесопользования и второстепенных лесных ресурсов на семь миллионов белорусских рублей.

Если говорить о натуральных величинах, то по итогам 2023 лесхозы Беларуси получили 184 тонны товарного меда. Выход на одну пчелосемью составил более 22 килограмма, это рекордный показатель для отрасли.

экономика