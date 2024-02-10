В Севастополе появится новый медкластер

«Убедился сегодня, что динамика на объектах хорошая, монолитные работы идут по плану, без сбоев. Строители увеличили темп, подтянули дополнительные силы и технику», — написал в своем Telegram-канале Развожаев.
В настоящее время на объектах работают 280 человек, на строительстве больницы скорой медицинской помощи — 160 строителей, на строительстве онкодиспансера — еще 120. В ближайшее время число рабочих на стройплощадках увеличится, добавил губернатор.
Также он отметил, что графики строительства скорректировали так, чтобы к декабрю все основные строительные работы были завершены. После этого начнется отделка и установка оборудования.
«Планируется, что все работы, включая установку медицинского оборудования в новых лечебных учреждениях, будут завершены к концу лета 2025 года», — резюмировал губернатор.