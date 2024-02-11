В Омске появились ярко-синие областные автобусы

Недавно портал Om1.ru писал о зелёном троллейбусе, который появился на омских дорогах. Тогда омичи сравнили его с кузнечиком. Один из автобусов, который удалось запечатлеть редакции, работает на маршруте № 4 («Омский нефтеперерабатывающий завод» — «Ж/Д вокзал»).