В Омске появились ярко-синие областные автобусы

Порталу NGS55.RU читатели прислали фотографию синего брендированного пазика, следующего по маршруту № 155 («Ж/Д вокзал» — «с. Ракитника»). Транспорт теперь будет ходить по пригородным маршрутам. Такие автобусы покрывают плёнкой синего цвета и брендируют надписью «Омск».
Недавно портал Om1.ru писал о зелёном троллейбусе, который появился на омских дорогах. Тогда омичи сравнили его с кузнечиком. Один из автобусов, который удалось запечатлеть редакции, работает на маршруте № 4 («Омский нефтеперерабатывающий завод» — «Ж/Д вокзал»).
Напомним, по замыслу губернатора Виталия Хоценко, городские автобусы будут оранжевого цвета, областные — синего, троллейбусы перекрасят в зелёный, а трамваи сохранят привычный красный цвет. По словам главы Дептранса Вадима Кормильца, полностью перебрендирование транспорта завершится в Омске через два года.