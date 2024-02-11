Трассу Омск-Казахстан отремонтируют за 2,6 миллиарда

ФКУ «Сибуправтодор» объявил третий аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта участка трассы А-320 Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан. Торги уже проводили два раза: в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Как сказано в документации, второй аукцион был отменён «в связи с производственной необходимостью».
Как сообщается на сайте Госзаупок, планируется обновить участок в 13 км — с 13 по 26 км Черлакского тракта. Начальная цена контракта — 2,6 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 26 февраля. Победителя определят 29 февраля.
Подрядчику предстоит начать работы 1 апреля. Сам капремонт планируется провести в три этапа. На участке не только восстановят дорожное полотно, но и проведут укладку новых водопропускных труб, установят барьерные ограждения, светодиодные светофоры, нанесут дорожную разметку, а также проведут монтаж посадочных площадок, автопавильонов, очистных сооружений и водосбросов. На отдельные виды работ устанавливается гарантия в 10 лет.
Завершить ремонт планируется к середине ноября 2026 года.