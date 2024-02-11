Трассу Омск-Казахстан отремонтируют за 2,6 миллиарда

ФКУ «Сибуправтодор» объявил третий аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта участка трассы А-320 Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан. Торги уже проводили два раза: в декабре 2023 года и в январе 2024 года. Как сказано в документации, второй аукцион был отменён «в связи с производственной необходимостью».