В Беларуси по-новому будут выплачивать премии и бонусы руководителям

Так, теперь бонус по итогам года не сможет превышать 5% от чистой прибыли. Ранее он мог достигать 10%. А общая сумма не должна превышать 12 окладов. Однако размер этого бонуса может быть увеличен за каждый выполненный повышенный целевой или дополнительный показатель.
Кроме того, руководителям могут быть выплачены и краткосрочные бонусы, общая сумма которых не должна быть больше трех окладов в расчете за месяц, а удельный вес — не менее 80% от общего размера.
Еще одно новшество касается выплаты материальной помощи на оздоровление. Согласно документу, получить ее можно будет, если человек берет даже часть отпуска.
Документ вступает в силу с 11 февраля. Он не коснется размеров премий и бонусов за отчетные периоды 2023 года.