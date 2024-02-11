В Беларуси по-новому будут выплачивать премии и бонусы руководителям

Так, теперь бонус по итогам года не сможет превышать 5% от чистой прибыли. Ранее он мог достигать 10%. А общая сумма не должна превышать 12 окладов. Однако размер этого бонуса может быть увеличен за каждый выполненный повышенный целевой или дополнительный показатель.