Следком возбудит дело о нарушении прав дольщиков ЖК «Арбат» в Краснодаре

По данным ведомства, возведение объекта началось в 2011 году. Частный предприниматель привлекал средства граждан для строительства. В 2012 году работы прекратились и дольщикам предложили самостоятельно завершить строительство многоквартирного жилого дома. Однако в 2020 году администрация города обратилась в суд с требованием о сносе здания, поскольку разрешение на строительство здания не выдавалось. При этом объект был завершен на 80%.



«Ранее указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа», — говорится в сообщении.



Сообщается, что дольщики, среди которых есть семьи с детьми и инвалидами, неоднократно обращались в различные инстанции по спорному вопросу, однако их ситуация так и не была разрешена.



Анастасия Донскова.