Белорусам пояснили, какие поврежденные купюры можно сдать в банк

Он отметил, что банковские работники могут определить в соответствии с требованиями перечня наличие на деньгах визуально видимых повреждений: точек, пятен, загрязнений и т. д. , также они видят свечение в ультрафиолетовых лучах различного цвета. Ранее допускалось только белое или голубое свечение купюр без ограничения размеров, если структура бумаги не была нарушена. Но сейчас покупать и продавать банки могут банкноты со свечением и другого цвета в ультрафиолете, в том числе сквозного. Однако есть условие, что свечение должно располагаться в границах одного квадрата размером 3 на 3 сантиметра или в разных частях банкноты в границах трех квадратов со сторонами до 10 миллиметров. При этом структура бумаги не должна быть нарушена.