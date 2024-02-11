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Белорусам пояснили, какие поврежденные купюры можно сдать в банк

Белорусские банки назвали повреждения, с которыми купюры теперь принимают на обмен.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие поврежденные купюры белорусы могут сдавать в банки. Об этом в Ассоциации белорусских банков рассказали sb.by.

Так, в Ассоциации белорусских банков обратили внимание на вступившее с 1 февраля в силу Соглашение в целях формирования единых подходов при определении признаков платежности банкнот в иностранной валюте при совершении операций в кассах банков. Документ позволил свободнее обменивать или сдавать валюту.

Необходимость принятия соглашения в ассоциации связали с постоянным ухудшением качества иностранных банкнот в обращении в Беларуси. А также с тем, что белорусские банки не могут вывозить ветхие банкноты из страны и нет притока банкнот идеального качества — «хрустящих».

Поэтому сейчас в Беларуси некоторые поврежденные купюры, которые ранее бы не приняли, в банке берут для обмена. Поврежденные купюры в Беларуси принимают банки, присоединившиеся к соглашению — всего 22 финучреждения.

«Соглашение заключено между банками и НКФО в добровольном порядке при содействии Ассоциации белорусских банков».

прокомментировал глава рабочей группы Ассоциации белорусских банков, директор Центра управления наличным денежным обращением «Сбер Банка» Сергей Абметко.

Он отметил, что банковские работники могут определить в соответствии с требованиями перечня наличие на деньгах визуально видимых повреждений: точек, пятен, загрязнений и т. д., также они видят свечение в ультрафиолетовых лучах различного цвета. Ранее допускалось только белое или голубое свечение купюр без ограничения размеров, если структура бумаги не была нарушена. Но сейчас покупать и продавать банки могут банкноты со свечением и другого цвета в ультрафиолете, в том числе сквозного. Однако есть условие, что свечение должно располагаться в границах одного квадрата размером 3 на 3 сантиметра или в разных частях банкноты в границах трех квадратов со сторонами до 10 миллиметров. При этом структура бумаги не должна быть нарушена.

А еще белорусов предупредили, что банки не принимают поврежденные российские рубли.

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