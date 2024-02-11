Белорусам пояснили, какие поврежденные купюры можно сдать в банк

Стало известно, какие поврежденные купюры белорусы могут сдавать в банки. Об этом в Ассоциации белорусских банков рассказали sb.by.
Так, в Ассоциации белорусских банков обратили внимание на вступившее с 1 февраля в силу Соглашение в целях формирования единых подходов при определении признаков платежности банкнот в иностранной валюте при совершении операций в кассах банков. Документ позволил свободнее обменивать или сдавать валюту.
Необходимость принятия соглашения в ассоциации связали с постоянным ухудшением качества иностранных банкнот в обращении в Беларуси. А также с тем, что белорусские банки не могут вывозить ветхие банкноты из страны и нет притока банкнот идеального качества — «хрустящих».
Поэтому сейчас в Беларуси некоторые поврежденные купюры, которые ранее бы не приняли, в банке берут для обмена. Поврежденные купюры в Беларуси принимают банки, присоединившиеся к соглашению — всего 22 финучреждения.
«Соглашение заключено между банками и НКФО в добровольном порядке при содействии Ассоциации белорусских банков».
Он отметил, что банковские работники могут определить в соответствии с требованиями перечня наличие на деньгах визуально видимых повреждений: точек, пятен, загрязнений
А еще белорусов предупредили, что банки не принимают поврежденные российские рубли.