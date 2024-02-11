Эксперт объяснил, почему в Молдове резко выросли тарифы на природный газ

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Повышенные тарифы на природный газ для конечных потребителей в Молдове стали следствием непрозрачности закупок энергоносителя, полагает эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну, мнение он высказал в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова.
«Молдова, в основном, закупала газ у поставщиков из Словакии и Польши. Фактически тот же российский газ поставлялся в республику, но через третьи страны и дороже. Но, если бы это были бы лишь доплаты за дополнительную цену транспортировки газа. Но уже всплывает в публичном пространстве информация о том, что были и другие добавочные стоимости. Непонятно пока в чей карман ушли эти лишние деньги от потребителей в Молдове. Из-за этого многие граждане были вынуждены переплачивать».
Действующая в Молдове власть, в том числе правящая партия PAS, объясняет высокие тарифы на газ «платой за независимость», однако граждане не чувствуют никакой энергетической независимости, считает эксперт.
«Власти пытаются объяснить высокие тарифы за газ тем, что, якобы, это является платой за энергетическую независимость, за энергобезопасность. Но в результате никакой энергетической безопасности нет, граждане не чувствуют никакой энергетической независимости. Более того, многие из них стали более зависимыми от платежей по энергоресурсам», — говорит Унгуряну.
Он напомнил, что с повышением тарифов граждане Молдовы на себе ощутили, насколько дороже теперь обходится, к примеру, отопление жилища, потому стремятся к максимальной экономии.
«Говорить о том, что это — “плата за независимость”, не имеет никакого смысла, потому что ни граждане, ни предприятия этого не почувствовали. Это — уловка власти даже не экономического характера. Так как ничего взамен гражданам и бизнесу не было фактически дано».
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что Молдова не может импортировать более дешевый природный газ из Украины, поскольку законодательство соседней страны запрещает это делать.