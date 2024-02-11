Эксперт объяснил, почему в Молдове резко выросли тарифы на природный газ

«Молдова, в основном, закупала газ у поставщиков из Словакии и Польши. Фактически тот же российский газ поставлялся в республику, но через третьи страны и дороже. Но, если бы это были бы лишь доплаты за дополнительную цену транспортировки газа. Но уже всплывает в публичном пространстве информация о том, что были и другие добавочные стоимости. Непонятно пока в чей карман ушли эти лишние деньги от потребителей в Молдове. Из-за этого многие граждане были вынуждены переплачивать».