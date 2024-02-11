Беларусь и Россия договорились о скидках на ж/д перевозки

В целом за год объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом вырос на 15,4% к уровню 2022 года, из них порядка 83% пришлось на перевозки с Россией (рост в 1,5 раза). Половина из них перевезена через российские порты (рост в 2,3 раза).