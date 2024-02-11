Беларусь и Россия договорились о скидках на ж/д перевозки

«Активно велась работа по снижению транспортных затрат белорусских экспортеров при доставке железнодорожным транспортом. Так, с российской стороной достигнута договоренность об установлении скидок в размере 10−40% на ж/д перевозки по маршрутам международного транспортного коридора Север — Юг, а также по направлению порта в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении министерства по итогам заседания коллегии.
Кроме того, завершилась реализация Союзных программ по унификации регулирования транспортного рынка и по интеграции информационных систем транспортного контроля контролирующих органов. «Унифицированы требования в отношении организации грузовых железнодорожных перевозок, включая правила доступа перевозчиков к услугам ж/д инфраструктуры», — рассказали в Минтрансе.
В целом за год объем экспортных перевозок железнодорожным транспортом вырос на 15,4% к уровню 2022 года, из них порядка 83% пришлось на перевозки с Россией (рост в 1,5 раза). Половина из них перевезена через российские порты (рост в 2,3 раза).
В сообщении Беларусь — Китай объем экспортных контейнерных перевозок вырос в 1,6 раза к 2022 году.