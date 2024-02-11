На рыбкомбинате «Столичный» пообещали выплатить зарплаты после критики Минтруда

Директор рыбоконсервного комбината «Столичный» Андрей Блахин рассказал, когда будет ликвидирована задолженность по зарплатам перед работниками, пишет агентство «Минск-Новости».
Напомним, что ранее в Минтруда прокомментировали невыплату зарплат на рыбоконсервном комбинате «Столичный»: «Принимаются все необходимые меры».
После критики со стороны Минтруда руководство рыбкомбината, комментируя ситуацию, принесло извинения перед работниками. Директор «Столичного» подтвердил ситуацию с задержкой зарплат и сказал, что принимаются все меры для погашения задолженности.
Блахин пояснил, что с работниками уже провели собрание, объясняя причины задолженности. Сейчас организуются индивидуальные беседы для разъяснений. Но также он сказал, что на предприятии планируют решить вопрос с задержкой зарплат.
— Мы предпринимаем все меры, чтобы в ближайшее время в полном объеме погасить задолженность перед людьми, — прокомментировал он.
Отмечается, что ситуация на рыбкомбинате «Столичный» контролируется и местными властями, а предпринятые ранее меры поспособствовали погашению части задолженности.