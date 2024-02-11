В Волгограде появится огромный центр Wildberries площадью 50 000 кв. м

Напомним, в рамках 10-летней программы развития областного центра будет проведено свыше 600 мероприятий по 8 основным направлениям. В регионе планируется в 9,6 раза повысить грузооборот транспорта — к 2034 году показатель составит 8,2 млрд т/км за год. Также в Волгограде построят еще 3 транспортно-логистических центра и сельскохозяйственный грузовой порт.