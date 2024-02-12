Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 12 февраля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 12 февраля 2024, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 12 февраля 2024, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2156 рубля, 1 евро — 3,4662 BYN, 100 российских рублей — 3,5381 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 9 февраля, пятницу, а также на 10 февраля, субботу, и 11 февраля, воскресенье, были аналогичны: 1 доллар США равен 3,2253 рубля, 1 евро — 3,4780 BYN, 100 российских рублей — 3,5363 белорусского рубля.