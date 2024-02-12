Дальний Восток отстаёт в «гонке зарплат»: данные и рекомендации по поиску работы мечты

Эксперты провели анализ вакансий опубликованных на платформе «Авито Работа» и выяснили, что в целом по России в 2023 году предлагаемые компаниями зарплаты выросли на 32%. Аналитики утверждают, что результаты коррелируются с данными Росстата. Напомним, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в ноябре 2023 года составила 73 383 рубля. Объясняют столь значительный рост зарплат увеличением спроса у работодателей в квалифицированных кадрах. Уровень безработицы в России сейчас находится на историческом минимуме — 2,9% от трудоспособного населения. К тому же изменилось поведение работников, люди стали реже и неохотнее менять место работы.