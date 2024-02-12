Дальний Восток отстаёт в «гонке зарплат»: данные и рекомендации по поиску работы мечты

В Дальневосточном федеральном округе в 2023 году предлагаемые зарплаты выросли на 27%, а в среднем по России на 32%. Накануне на пресс-конференции «Авито» эксперты рассказали, что спровоцировало рост зарплат и как найти работу мечты, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты провели анализ вакансий опубликованных на платформе «Авито Работа» и выяснили, что в целом по России в 2023 году предлагаемые компаниями зарплаты выросли на 32%. Аналитики утверждают, что результаты коррелируются с данными Росстата. Напомним, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в ноябре 2023 года составила 73 383 рубля. Объясняют столь значительный рост зарплат увеличением спроса у работодателей в квалифицированных кадрах. Уровень безработицы в России сейчас находится на историческом минимуме — 2,9% от трудоспособного населения. К тому же изменилось поведение работников, люди стали реже и неохотнее менять место работы.
По Дальнему Востоку рост предлагаемых в вакансиях зарплат составил 27% и достиг 63 892 рублей. Стоит отметить, что рыбацкие и морские профессии не включены в показатели, потому что они не представлены на данной платформе. За такими кадрами работодатель предпочитает обращаться к специализированным рекрутинговым агентствам.
Несмотря на существенные различия, эксперты отметили тенденцию выравнивания уровня зарплат как между регионами, так и между некоторыми профессиями.
«В 2023 году на Дальнем Востоке среди рабочих специалистов самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали бурильщики со средним зарплатным предложением 154 520 рублей. Далее идут водители бульдозера с суммой 145 990 рублей, а тройку лидеров замыкают дальнобойщики, которым предлагают в среднем 125 130 рублей в месяц», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Александр Сампетов.
Помимо повышения оплаты труда, компании привлекают кадры дополнительными бонусами, благоприятными условиями и атмосферой.
«Желающим найти работу мечты стоит придерживаться трех правил. Во-первых, не ограничиваться одной вакансией при отклике. Во-вторых, смотреть какие условия предлагает работодатель. В-третьих, смотреть на отзывы о компании, выбирать только проверенных работодателей», — рекомендует управляющий директор Авито Артём Кумпель.
В борьбе за кадры работодатели предлагают более высокую, чем у конкурента оплату труда. Это явление эксперты назвали «гонкой зарплат». При переходе из в компании в компанию, разница в зарплатах может составить десятки тысяч рублей. Так же отмечают, что кадровые агентства и центры карьеры стали активнее привлекать студентов и профессионалов предпенсионного возраста.