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Дальний Восток отстаёт в «гонке зарплат»: данные и рекомендации по поиску работы мечты

Зарплаты дальневосточников растут на 5% медленнее среднероссийских показателей.
Источник: PrimaMedia.ru

В Дальневосточном федеральном округе в 2023 году предлагаемые зарплаты выросли на 27%, а в среднем по России на 32%. Накануне на пресс-конференции «Авито» эксперты рассказали, что спровоцировало рост зарплат и как найти работу мечты, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты провели анализ вакансий опубликованных на платформе «Авито Работа» и выяснили, что в целом по России в 2023 году предлагаемые компаниями зарплаты выросли на 32%. Аналитики утверждают, что результаты коррелируются с данными Росстата. Напомним, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в ноябре 2023 года составила 73 383 рубля. Объясняют столь значительный рост зарплат увеличением спроса у работодателей в квалифицированных кадрах. Уровень безработицы в России сейчас находится на историческом минимуме — 2,9% от трудоспособного населения. К тому же изменилось поведение работников, люди стали реже и неохотнее менять место работы.

По Дальнему Востоку рост предлагаемых в вакансиях зарплат составил 27% и достиг 63 892 рублей. Стоит отметить, что рыбацкие и морские профессии не включены в показатели, потому что они не представлены на данной платформе. За такими кадрами работодатель предпочитает обращаться к специализированным рекрутинговым агентствам.

Рост предлагаемых зарплат по дальневосточным регионам сильно отличается. Так в Бурятии в процентном отношении рост составил 44%, а в реальном выражении — только 59047 рублей. В Приморском крае по всем отраслям и профессиям он составил 28% и достиг отметки 69 411 рублей. В то время как в Хабаровском крае — 24% и 61042 рублей.

Несмотря на существенные различия, эксперты отметили тенденцию выравнивания уровня зарплат как между регионами, так и между некоторыми профессиями.

«В 2023 году на Дальнем Востоке среди рабочих специалистов самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали бурильщики со средним зарплатным предложением 154 520 рублей. Далее идут водители бульдозера с суммой 145 990 рублей, а тройку лидеров замыкают дальнобойщики, которым предлагают в среднем 125 130 рублей в месяц», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Александр Сампетов.

Помимо повышения оплаты труда, компании привлекают кадры дополнительными бонусами, благоприятными условиями и атмосферой.

«Желающим найти работу мечты стоит придерживаться трех правил. Во-первых, не ограничиваться одной вакансией при отклике. Во-вторых, смотреть какие условия предлагает работодатель. В-третьих, смотреть на отзывы о компании, выбирать только проверенных работодателей», — рекомендует управляющий директор Авито Артём Кумпель.

В борьбе за кадры работодатели предлагают более высокую, чем у конкурента оплату труда. Это явление эксперты назвали «гонкой зарплат». При переходе из в компании в компанию, разница в зарплатах может составить десятки тысяч рублей. Так же отмечают, что кадровые агентства и центры карьеры стали активнее привлекать студентов и профессионалов предпенсионного возраста.