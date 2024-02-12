Во Владивостоке насчитали всего три официальных рынка (адреса)

Перевод уличной, местами стихийной торговли на новые рельсы активизировался во Владивостоке в начале 2010-х, когда рынкам была дана команда переместиться в крытые помещения, оборудованные благами цивилизации. С тех пор многие легендарные объекты ушли в небытие, многие переформатировались, а где-то все осталось, как было, с небольшими косметическими нюансами. ИА PrimaMedia сделало большой исторический обзор рынков Владивостока, с привлечением чиновников, историков, урбанистов и очевидцев.
В результате выяснилось, что сейчас в дальневосточной столице всего три легальных рынка.
"В настоящее время на территории города действуют три розничных рынка получившие официальные разрешения, которые расположены по следующим адресам:
ОАО «Сельхозрынок» по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 32;
ООО «Владторгсервис» по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 69;
ООО «Самоцвет» относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, Адмирала Юмашева, 2.
Иные торговые территории, на которых осуществляется розничная или оптовая торговля в городе Владивостоке, не включены в план организации розничных рынков", — рассказали в пресс-службе мэрии.
Однако подобных «иных» торговых территорий в городе предостаточно. В связи с чем редакция подготовили обзор самых известных рынков во Владивостоке, куда вошли и официально разрешенные места.