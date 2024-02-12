Во Владивостоке насчитали всего три официальных рынка (адреса)

Перевод уличной, местами стихийной торговли на новые рельсы активизировался во Владивостоке в начале 2010-х, когда рынкам была дана команда переместиться в крытые помещения, оборудованные благами цивилизации. С тех пор многие легендарные объекты ушли в небытие, многие переформатировались, а где-то все осталось, как было, с небольшими косметическими нюансами. ИА PrimaMedia сделало большой исторический обзор рынков Владивостока, с привлечением чиновников, историков, урбанистов и очевидцев.