Кассационный суд запретил застраивать территорию дендрария в Красноярске

Восьмой кассационный суд в Кемерове отказал жилищно-строительному кооперативу «Академик Жуков» в требовании изменить зону использования территории дендрария в Академгородке. Однако у ЖСК еще есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде РФ, сообщает в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Илья Зайцев.