Кассационный суд запретил застраивать территорию дендрария в Красноярске

Восьмой кассационный суд в Кемерове отказал жилищно-строительному кооперативу «Академик Жуков» в требовании изменить зону использования территории дендрария в Академгородке. Однако у ЖСК еще есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде РФ, сообщает в своем телеграм-канале депутат Заксобрания Илья Зайцев.
Напомним, что ранее застраивать территорию дендрария запретил Красноярский краевой суд.
Кроме того, в краевом Арбитражном суде продолжают рассматривать иск Красноярского научного центра СО РАН к Минприроды России. Научный центр требует лишить территорию дендрария статуса особо охраняемой природной территории. Следующее заседание назначено на 29 февраля.
Добавим, что красноярский дендрарий был открыт в далеком 1977 году. Здесь удалось вырастить уникальную для сибирских широт флору, общая площадь природоохранной территории составляет около 15 гектаров.