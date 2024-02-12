Супруге омского предпринимателя Турманидзе предлагают выкупить часть «семейного» дома за 30 миллионов

Согласно опубликованным данным, предложен вариант дальнейшего будущего для ½ доли в праве собственности на дом, расположенный в районе улицы 2-й Кольцевой.
«В соответствии с условиями утвержденного судом Положения, и в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 16.05.2023 № 23-П “По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Шеставина”, финансовый управляющий (организатор торгов) направляет в адрес участника долевой собственности — Турманидзе Людмилы Николаевны предложение о заключении договора купли-продажи, поскольку имущество является совместной собственностью», — поясняется суть предложения в публикации.
Выкупить половину трехэтажного (с учетом подземного этажа) дома площадью порядка 646 квадратных метров супруге Турманидзе предлагают за 29,621 миллиона рублей. На принятие соответствующего решения отводится 30 дней, аналогичный период установлен для внесения оплаты в случае согласия. В противном случае названный актив реализуют «в общем порядке» — с торгов.
Напомним, Левана Турманидзе признали банкротом в марте 2017 года на фоне требования одного из банков об уплате задолженности в 455 миллионов рублей. Примечательно, что в дальнейшем суд постановлял признать Людмилу Турманидзе солидарным должником по ряду финансовых обязательств. В августе 2021 года стартовала судебная процедура реструктуризации ее долга, однако в сентябре 2023 года банкротное дело в отношении нее прекратили «в связи с отказом кредиторов от заявленных требований».