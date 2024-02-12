Супруге омского предпринимателя Турманидзе предлагают выкупить часть «семейного» дома за 30 миллионов

Напомним, Левана Турманидзе признали банкротом в марте 2017 года на фоне требования одного из банков об уплате задолженности в 455 миллионов рублей. Примечательно, что в дальнейшем суд постановлял признать Людмилу Турманидзе солидарным должником по ряду финансовых обязательств. В августе 2021 года стартовала судебная процедура реструктуризации ее долга, однако в сентябре 2023 года банкротное дело в отношении нее прекратили «в связи с отказом кредиторов от заявленных требований».