Омская мэрия собирается подать в суд на перевозчика автобусного маршрута № 21

Омская мэрия планирует расторгнуть контракт с частным перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут № 21 («ДСК-2 — Кожзавод»). Начиная с сегодня вместо него будет работать маршрут № 21А.
По словам мэра Сергея Шелеста, ему неоднократно поступали жалобы на плохую работу автобусного маршрута, в частности, на несоблюдение графика движения, из-за чего горожане были вынуждены мерзнуть на остановках.
— Нарушения имеют место: вместо 7 единиц подвижного состава перевозчик ежедневно выпускает в линию 2−3 единицы, ссылаясь на технические неисправности и простой автобусов на ремонте, — написал Шелест в телеграм-канале.
Начиная с сегодня заработает муниципальный маршрут № 21А, который полностью дублирует трассу маршрута № 21. На линии выйдут пять автобусов среднего класса.
Мэрия готовит пакет документов для подачи в суд иска к недобросовестному перевозчику — ИП Макаренко О. О. Власти планируют взыскать с него штраф за неисполнение условий перевозки.
Напомним, ранее стало известно, что весь омский транспорт перекрасят в новый бренд за два года.