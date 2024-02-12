В Красноярском крае работник, которого сократили, получил 470 тысяч рублей

В Красноярском крае транспортная прокуратура помогла вернуть работнику, которого сократили, предусматриваемую ему выплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ноябре 2023 года работодатель АО «КрасАвиаПорт» при увольнении одного из сотрудников в связи с сокращением его должности работодатель не выплатил предусматриваемую трудовым договором единовременную выплату в размере трёх зарплат.
Прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушения. Гражданину работодателем выплачено более 470 тысяч рублей с учётом компенсации за задержку.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура в Красноярске обязала владельцев домов на берегу Базаихи демонтировать заборы.