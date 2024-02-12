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В Красноярском крае работник, которого сократили, получил 470 тысяч рублей

Красноярская транспортная прокуратура помогла вернуть уволенному сотруднику деньги, которые ему не доплатили.
Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае транспортная прокуратура помогла вернуть работнику, которого сократили, предусматриваемую ему выплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2023 года работодатель АО «КрасАвиаПорт» при увольнении одного из сотрудников в связи с сокращением его должности работодатель не выплатил предусматриваемую трудовым договором единовременную выплату в размере трёх зарплат.

Прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушения. Гражданину работодателем выплачено более 470 тысяч рублей с учётом компенсации за задержку.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура в Красноярске обязала владельцев домов на берегу Базаихи демонтировать заборы.

Прокуратура