Каким специалистам в Казахстане работодатели предлагают высокие зарплаты

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели по профессии «специалист по работе с большими данными» (в среднем от 1,3 млн тенге), «руководитель по оптимизации бизнес-процессов» (от 1,2 млн тенге), а также «инженер по производственным операциям» (от 1,2 млн тенге).