Каким специалистам в Казахстане работодатели предлагают высокие зарплаты

Наибольший рост спроса в январе наблюдался на специалистов высокой квалификации. Спрос со стороны работодателей на среднеквалифицированных специалистов остался практически на уровне декабря прошлого года, незначительно снизившись на 4% (2 тыс. вакансий). Одновременно в январе наблюдается существенное снижение спроса на неквалифицированный персонал — на 58% (30,2 тыс. вакансий).
«Больше всего вакансий в январе было размещено в профобластях “образование и воспитание” (17,5 тыс. вакансий) и “медицина и фармацевтика” (8,5 тыс.). В свою очередь, среди соискателей на ЭБТ наблюдалась активность со стороны работников профобластей “образование и воспитание” (17,3 тыс. резюме) и “ЖКХ и благоустройство” (8,2 тыс. резюме)».
Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывали соискатели по профессии «специалист по работе с большими данными» (в среднем от 1,3 млн тенге), «руководитель по оптимизации бизнес-процессов» (от 1,2 млн тенге), а также «инженер по производственным операциям» (от 1,2 млн тенге).
"Работодатели предлагали наибольшие заработные платы начальникам базы на производстве (от 900 тыс. тенге), инженерам-проектировщикам (от 800 тыс. тенге) и главным строителям (от 790 тыс. тенге).
В целом, в январе на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на неквалифицированную рабочую силу и высокий спрос на специалистов в профобластях «образование и воспитание» и «медицина и фармацевтика», — отметили в ведомстве.