Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Руслан Ситников: Строительство объектов с участием «Газпрома» в Жигалово идет по графику

Иркутская область, НИА-Байкал — Объекты, которые возводят в рабочем поселке Жигалово при поддержке ПАО «Газпром», осмотрел первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Текущую ситуацию он обсудил с представителями Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Участие в выездном совещании также приняли представители Правительства региона, администрации Жигаловского района, компаний-подрядчиков.

В связи с вводом в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения и развитием производственной деятельности на территории района Правительством области совместно с ПАО «Газпром» реализуется комплексная программа по созданию новых социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.

«Совместно с заместителем руководителя фонда социальных инициатив посетили Жигалово. Задача — осмотреть социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры, которые мы строим по совместному плану с компанией “Газпром”. Посетили школу на 520 мест, детский сад на 240 мест. Идет заливка фундамента, обвязка арматуры. В целом работы идут по графику, главная задача подрядчика — своевременно провести корректировку проектной документации. Вопросы, требующие решения, взяты на контроль. Будем продолжать совместную работу», — пояснил Руслан Ситников.

В поселке Жигалово Руслан Ситников и участники выезда осмотрели строительную площадку школы на 520 мест. На объекте выполнены работы подготовительного этапа: завершено устройство бетонного основания под фундамент, выполнено частичное армирование фундаментной плиты, устройство временного ограждения территории, сделана планировка территории. Также при участии Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» продолжаются работы по возведению детского сада на 240 мест. Завершить строительство планируют в 2025 году, уточняет пресс-служба Правительства региона.

Также представители Правительства ознакомились с ходом строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В поселке завершается возведение централизованной системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы начались весной 2023 года, на них направленно свыше 392 млн рублей, в том числе 366 млн рублей — из федерального бюджета, 15,2 млн рублей — из областного бюджета. Протяженность сетей составит около 18,7 км, строительная готовность объекта — около 92%.

Посетили также строящуюся блочно-модульную котельную, осмотрели ход строительства канализационных очистных сооружений. Объекты находятся в разной степени готовности.

строительство