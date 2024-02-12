Руслан Ситников: Строительство объектов с участием «Газпрома» в Жигалово идет по графику

Текущую ситуацию он обсудил с представителями Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Участие в выездном совещании также приняли представители Правительства региона, администрации Жигаловского района, компаний-подрядчиков.
В связи с вводом в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения и развитием производственной деятельности на территории района Правительством области совместно с ПАО «Газпром» реализуется комплексная программа по созданию новых социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.
«Совместно с заместителем руководителя фонда социальных инициатив посетили Жигалово. Задача — осмотреть социальные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры, которые мы строим по совместному плану с компанией “Газпром”. Посетили школу на 520 мест, детский сад на 240 мест. Идет заливка фундамента, обвязка арматуры. В целом работы идут по графику, главная задача подрядчика — своевременно провести корректировку проектной документации. Вопросы, требующие решения, взяты на контроль. Будем продолжать совместную работу», — пояснил Руслан Ситников.
Также представители Правительства ознакомились с ходом строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В поселке завершается возведение централизованной системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы начались весной 2023 года, на них направленно свыше 392 млн рублей, в том числе 366 млн рублей — из федерального бюджета, 15,2 млн рублей — из областного бюджета. Протяженность сетей составит около 18,7 км, строительная готовность объекта — около 92%.
Посетили также строящуюся блочно-модульную котельную, осмотрели ход строительства канализационных очистных сооружений. Объекты находятся в разной степени готовности.