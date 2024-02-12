Руслан Ситников: Строительство объектов с участием «Газпрома» в Жигалово идет по графику

Также представители Правительства ознакомились с ходом строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В поселке завершается возведение централизованной системы водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работы начались весной 2023 года, на них направленно свыше 392 млн рублей, в том числе 366 млн рублей — из федерального бюджета, 15,2 млн рублей — из областного бюджета. Протяженность сетей составит около 18,7 км, строительная готовность объекта — около 92%.