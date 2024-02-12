Массовое отключение. Два района столицы остались без газа на шесть часов

По данным компании, сегодня в массиве Сергели 8а будут производиться работы на газораспределительных трубах. В связи с этим с 10:00 до 17:00 от газоснабжения будут отключены некоторые потребители в Сергелийском и Янгихаётском районах.
Без газа останутся следующие локации:
- Сергелийский район — махалли «Сохибкор», «Янги Сергели», «Эзгулик», «Мададкор», «Зийрат», «Мехригиё», «Узгарыш», «Хабибий», «Саховат», «Кипчак», «Нурхаёт», «Иттифок», «Нилуфар», «Дарьё буи», «Софдил» и «Сугдиёна». Всего 347 многоэтажных и 4072 частных домов.
- Янгихаётский район — махалли «Юлдош», «Машъал», «Янги турмуш», «Олчазор», «Хушнуд», «Навкирон», «Ёркин хаёт», «Чорагон», «Чорбог», «Виктор», «Аль-Фаргани», «Дустлик», «Икбол», «Тошкент», «Файзли». Всего 12 559 квартир, 3711 частных домов и 226 оптовых потребителей.