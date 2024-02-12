Производственные линии и лаборатории: в деревне Крекшино построили технопарк

В деревне Крекшино построили технопарк. После открытия там будет создано около 300 рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В деревне Крекшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). На площади более 16 тысяч квадратных метров разместят производственные линии, исследовательские лаборатории, административно-бытовые помещения. Реализация проекта даст городу около 300 высокотехнологичных рабочих мест. Технопарк будет способствовать развитию бизнес-среды, наращиванию промышленного и научно-технического потенциала в ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.
Одно из главных преимуществ промышленного объекта — транспортная доступность. К площадке организованы удобные подъезды с Минского и Киевского шоссе, в непосредственной близости находится станция четвертого Московского центрального диаметра.
К моменту ввода в эксплуатацию технопарк «Крекшино» уже полностью сдан в аренду.
«Это уже второй объект инвестора, введенный в эксплуатацию с начала года. Ранее застройщик завершил реализацию первой очереди промышленного технопарка “Алабушево” в Зеленограде на площадке особой экономической зоны “Технополис Москва”, где будет создано более тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Крупные столичные девелоперы все чаще делают выбор в пользу промышленных объектов при подаче заявки на участие в программе стимулирования создания МПТ. Она позволяет сочетать интересы города и бизнеса. За четыре года программа охватила практически все районы столицы. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство 130 промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под строительство жилья и создание МПТ могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.