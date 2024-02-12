ФАС признала рекламу «Ебидоеби» в Артеме ненадлежащей

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев — РИА Новости. Приморское УФАС признало ненадлежащей рекламу сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» с использованием непристойного, по данным управления, слова в Артеме Приморского края и обязала предпринимателя ее снять, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В декабре 2023 года управление сообщало, что поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. На ней написано: «В пятницу начинай с Куни Ли!». По мнению заявителя, реклама является оскорбительной и непристойной.
«Рассмотрев обращение, Приморское УФАС пришло к выводу, что слово, используемое в рекламе, имеет непристойный и оскорбительный характер, что нарушает требования ФЗ “О рекламе”. Лицу, разместившему рекламу, выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы должностному лицу Приморского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении», — отметил собеседник. По его словам, рекламу разместил индивидуальный предприниматель.
В начале апреля 2023 года красноярский арбитражный суд обязал «Ёбидоёби» сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота». Верховный Суд РФ в январе подтвердил обязанность «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование, в компании сообщили, что не будут менять свое название и намерены обратиться в Конституционный суд.