ФАС признала рекламу «Ебидоеби» в Артеме ненадлежащей

В начале апреля 2023 года красноярский арбитражный суд обязал «Ёбидоёби» сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название — это транслитерация японской фразы «День недели — суббота». Верховный Суд РФ в январе подтвердил обязанность «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование, в компании сообщили, что не будут менять свое название и намерены обратиться в Конституционный суд.