В Казани разрешили строительство жилого комплекса для обманутых дольщиков

Участок, расположенный в Советском районе, был осмотрен с целью возведения жилых зданий. В соответствии с уточнениями, площадь территории составляет 1,4 га. Река Нокса протекает менее чем в километре отсюда. Земля полностью покрыта деревьями, строительным мусором, остатками фундаментов и пней. Высотный перепад здесь достигает 3−5 метров.