В Казани разрешили строительство жилого комплекса для обманутых дольщиков

Эксперты вынесли положительное заключение о возможности строительства нового жилого комплекса на улице Аграрной в Казани. Подробная информация об этом содержится в документации, размещенной на портале госзакупок.
Участок, расположенный в Советском районе, был осмотрен с целью возведения жилых зданий. В соответствии с уточнениями, площадь территории составляет 1,4 га. Река Нокса протекает менее чем в километре отсюда. Земля полностью покрыта деревьями, строительным мусором, остатками фундаментов и пней. Высотный перепад здесь достигает 3−5 метров.
В 2021 году планировалось возведение жилого комплекса для собственников квартир на месте снесенных домов № 3 и 6 ЖК «Золотая Середина» по улице Четаева. Земельные участки в результате перешли к региону.
Власти Казани выдали разрешение застройщику «Свея» Рашида Аитова на строительство 9- и 14-этажных зданий. Однако компания нарушила условия документа и возвела 18-этажные дома. Дополнительную высоту не узаконили. Для разрешения проблемы с обманутыми дольщиками было принято решение о возведении компенсационных домов.
В ходе полного обследования территории археологические находки не были обнаружены, культурные слои отсутствовали. Документ был подписан еще в августе прошлого года.
Напомним, 9 восемнадцатиэтажных домов построят в поселке Залесный в Казани.