В Хабаровском крае растет производство куриного яйца. Птицефабрика «Комсомольская» продолжает наращивать объемы выпуска и увеличивать поголовье птицы. За январь 2024 года предприятие произвело 12,1 млн штук яиц. По итогам 2023 года — 38,5 млн штук яиц, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Напомним, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности в стране поставлена президентом России Владимиром Путиным. В ходе прямого эфира глава государства также отметил, что профильным федеральным ведомством предприняты все возможные меры, направленные на стабилизацию цен на куриные яйца. В свою очередь, птицефабрики Хабаровского края также делают все, чтобы не допустить дефицита своей продукции внутри региона.
— Почти год комсомольская птицефарика восстанавливает мощности. За это время предприятие завезло поголовье птиц, запустило производство, усилило меры биобезопасности. Сейчас на предприятии — 549 тыс. голов. В этом году птицефабрика выйдет на проектную мощность. Министерство в свою очередь, оказывает меры поддержки, в том числе для стабилизации цен на куриное яйцо, — отметила начальник отдела животноводства и племенного направления краевого Минсельхоза Елена Талалай.
Основной мерой поддержки производителей куриного яйца остается краевая субсидия на реализованную продукцию. Средства позволяют компенсировать птицефабрикам затраты на приобретение кормов, ветеринарное обслуживание, зоотехнические услуги, а в конечном итоге обеспечивать устойчивость предприятия. Субсидия выплачивается из расчета 400 рублей на 1000 штук куриного яйца. С текущего года губернатором края одобрено дополнительное направление поддержки, как социально-значимого продукта для населения, — возмещение сельхозпроизводителям приобретение племенного молодняка птицы. Поддержка позволит также сократить расходы предприятий и положительно скажется на себестоимости продукции. Ежегодная потребность птицефабрик в приобретении птицы составляет более 100 тыс. голов.
Всего в 2023 году всеми категориями хозяйств произведено куриного яйца около 230 млн штук.