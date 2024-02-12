В Хабаровском крае растет производство куриного яйца

— Почти год комсомольская птицефарика восстанавливает мощности. За это время предприятие завезло поголовье птиц, запустило производство, усилило меры биобезопасности. Сейчас на предприятии — 549 тыс. голов. В этом году птицефабрика выйдет на проектную мощность. Министерство в свою очередь, оказывает меры поддержки, в том числе для стабилизации цен на куриное яйцо, — отметила начальник отдела животноводства и племенного направления краевого Минсельхоза Елена Талалай.