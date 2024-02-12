Похороны в Беларуси, 2024: цена, услуги, похороны в землю, кремирование, пособие

Одноместный участок 1,4 на 2,3 метра, либо двухместный 2 на 2,3 метра на одном из минских кладбищ должны предоставить бесплатно. Судя по информации кладбища «Лесное», а оно является сейчас основным для столицы, там бесплатно предоставляются двухместные участки для захоронения. Есть также трех- и четырехместные, но дополнительные места на них надо будет покупать из расчета 15 базовых (в феврале 2024 одна базовая величина равняется 40 рублям) за 1 метр квадратный площади. Участки для четырехместных захоронений остались еще на кладбище «Западное». На остальных, что касается захоронений в землю, — только подзахоронение в уже существующую могилу, которой уже много лет, либо захоронение на ранее зарезервированный участок.