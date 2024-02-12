Похороны в Беларуси, 2024: цена, услуги, похороны в землю, кремирование, пособие

С организацией похорон, к сожалению, приходится сталкиваться каждому. Кто-то обращается в государственную фирму, кто-то к частникам. Похороны — дело затратное и в плане душевных сил, и для семейного кошелька.
Сравнили цены на похороны в Беларуси 2024: основные товары, пакетные услуги от эконом до vip, похороны в землю и кремация, газонные захоронения, материальная помощь от государства.
Пособие на похороны в Беларуси, февраль 2024
В феврале 2024, по сравнению с январем, величина пособия на погребение в Беларуси, которое выплачивается государством, выросла на 295 рублей и составляет на данный момент 2271 рубль. Этого должно хватить на недорогие похороны и даже поминальный стол с минимумом людей.
Обычно каждый февраль пособие на погребение является максимальным за год, потому что при его обосновании учитывается средний заработок по стране за декабрь, а в декабре обычно идут какие-то выплаты сверх обычных.
Ритуальные услуги в Беларуси
Услугу организации похорон государственные и частные компании предлагают в пакетном варианте. Обычно 4−5 предложений от эконом до vip и разбежкой в цене от 650 рублей до 4300 рублей.
Так, например, минский «Спецкомбинат КБО» предлагает пакет «Эконом» по цене 680 рублей. Туда входит весь комплекс услуги: недорогой гроб, крест, венок, вынос гроба с телом, катафалк до кладбища, захоронение.
Самый дорогой пакет «Vip» предлагается за 4300 рублей. В него входят лакированный гроб, комплект одежды для умершего и подготовка тела, зал для прощания, доставка людей, которые пришли на похороны к поминальному столу
Что касается частных фирм, то на организацию похорон в Минске цены стартуют за пакетную услугу от 650 рублей (бюджетный вариант) и до примерно 1500 — 2500 (за расширенный). В областных центрах цены будут чуть ниже столичных, в Гомеле, например, пакетные услуги стартуют от 450 рублей.
Кремация в Минске, цена
Бытует мнение, что кремировать дешевле, чем захоронить тело покойного в землю. Судя по пакетным услугам, это скорее миф. Так, например, Спецкомбинат КБО, в чьем ведении находится единственный в Беларуси крематорий на Северном кладбище, предлагает пакетные услуги на кремацию. Цены стартуют от 650 рублей, это без прощания. А с прощанием — 680, 1500, 3700 рублей.
Плюс к этому обустройство в колумбарной нише балкончика обойдется от 86 рублей, фотомедальон — 138 рублей
Похороны в Миснке, цены
Нередко бывает, что семья решает все вопросы по похоронам, взять в свои руки, закупать все самостоятельно, также самостоятельно определяются с услугами и их заказывать. Что касается гробов, то цены на них в Минске начинаются от 95 рублей за социальный гроб и доходят до 2100 за саркофаг. Венки — от 40 рублей самые простые и небольшие из искусственных цветов до 400 рублей с использованием срезанных цветов. 1 час прощания в ритуальном зале — 60−80 рублей, копка могилы вручную в стесненных условиях уже существующих могил — 240−310 рублей, кремация — 140 рублей (без прощания и панихиды).
Цена места на кладбище, в колумбарии, Минск
Одноместный участок 1,4 на 2,3 метра, либо двухместный 2 на 2,3 метра на одном из минских кладбищ должны предоставить бесплатно. Судя по информации кладбища «Лесное», а оно является сейчас основным для столицы, там бесплатно предоставляются двухместные участки для захоронения. Есть также трех- и четырехместные, но дополнительные места на них надо будет покупать из расчета 15 базовых (в феврале 2024 одна базовая величина равняется 40 рублям) за 1 метр квадратный площади. Участки для четырехместных захоронений остались еще на кладбище «Западное». На остальных, что касается захоронений в землю, — только подзахоронение в уже существующую могилу, которой уже много лет, либо захоронение на ранее зарезервированный участок.
В колумбарии можно забронировать рядом три дополнительных места, каждое из них обойдется в 10 базовых (это 400 рублей) + 20% НДС.
Надо сказать, что это цены для Минска. Но каждый исполком сам принимает свое решение по поводу того, какую цену установить за дополнительное место на погосте.