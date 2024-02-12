Стало известно, сколько на Кубани живет миллиардеров и миллионеров

УФНС России по Краснодарскому краю предоставили данные о количестве миллионеров и миллиардеров на основе деклараций налогоплательщиков за 2022 год. Таким образом, количество налогоплательщиков с доходами от 500 млн рублей до 1 млрд рублей увеличилось с 75 человек (2022 год) до 89 человек (2023 год).