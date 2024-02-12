Стало известно, сколько на Кубани живет миллиардеров и миллионеров

Для сравнения: в 2022 году их было 63 человека. Обладателей состояния в размере более 10 млрд рублей, осталось неизменным — это всего один человек.
УФНС России по Краснодарскому краю предоставили данные о количестве миллионеров и миллиардеров на основе деклараций налогоплательщиков за 2022 год. Таким образом, количество налогоплательщиков с доходами от 500 млн рублей до 1 млрд рублей увеличилось с 75 человек (2022 год) до 89 человек (2023 год).
Отмечается, что регионе фиксируется рост числа людей, у которых доход составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей — 420 человек в 2023 году. В 2022 году их было 415.
Число граждан с доходами от 10 млн рублей до 100 млн рублей также увеличилось — с 3 126 человек (2022 год) до 3 239 человек (2023 год).
Наибольший прирост замечен в категории миллионеров с доходами от 1 млн рублей до 10 млн рублей — их за год стало больше на 384 человека, и в 2023 году их число достигло 52 394 человек.