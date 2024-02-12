В челябинском микрорайоне Парковом построят дорогу

«Двухполосная дорога протянется от улицы Скульптора Головницкого до жилого дома на улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе», — сказано в техзадании.
Длина новой автомобильной дороги составит 380,72 метра, а ее ширина — 3,75 метра.
От подрядчика также ждут прокладку дождевой канализации, обеспечение автомагистрали наружным освещением, работы на сети электроснабжения, а также разработку проектов для организации движения по дороге на период строительных работ и для эксплуатации автодороги в дальнейшем.
Ранее начальник комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников подал заявление об отставке после дорожных коллапсов в Челябинске. Он покинул пост в администрации, который занимал с мая прошлого года.