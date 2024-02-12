Изъятие пенсионных накоплений на жилье хотят упростить в Казахстане

При этом сейчас казахстанцы могут погасить пенсионными накоплениями свою ипотеку, только если жилье оформлено на них самих, на их супругов или родственников. Новые поправки предлагают убрать это требование и разрешить гражданам оплачивать свою ипотеку, даже если собственником жилья является третье лицо.