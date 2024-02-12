Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель»

Маршрутное задание «Пиксель» получает через центр диспетчеризации, а по окончании работы самостоятельно возвращается на базу. Он безопасен для людей и животных благодаря машинному зрению — лидарам, радарам, датчикам, обзорным и стереокамерам. Встречая препятствие на пути, робот оперативно распознает его, а затем действует по заданному алгоритму. Например, перед человеком «Пиксель» остановится, а когда тот отойдет — продолжит работу. Если на пути окажется, например, припаркованная машина, детская коляска или самокат, робот их аккуратно объедет.