В Башкирии построят три мусоросортировочных комплекса

«В прошлом году с инвесторами подписано три концессионных соглашения на создание комплексных объектов обращения с отходами общей стоимостью порядка 10 млрд рублей. До 2030 года планируем создать еще 26 объектов по обращению с отходами: 4 мусоросортировочных комплекса, 9 полигонов, 13 объектов утилизации. Ликвидация несанкционированных свалок силами муниципальных образований является еще одной ключевой задачей на 2024 год», — сказал премьер-министр.
По данным министра природопользования и экологии Нияза Фазылова, из 3239 свалок в регионе на сегодня ликвидированы 2917.
«Из-за больших площадей и объемов накопленного мусора 91 свалка вошла в предварительный перечень для внесения в проект “Генеральная уборка”, в том числе 13 из них минприроды России включило в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — отметил руководитель ведомства.
Ранее стало известно, что к 2030 году в Башкирии будут сортировать все твердые коммунальные отходы.