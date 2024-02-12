В Башкирии построят три мусоросортировочных комплекса

«В прошлом году с инвесторами подписано три концессионных соглашения на создание комплексных объектов обращения с отходами общей стоимостью порядка 10 млрд рублей. До 2030 года планируем создать еще 26 объектов по обращению с отходами: 4 мусоросортировочных комплекса, 9 полигонов, 13 объектов утилизации. Ликвидация несанкционированных свалок силами муниципальных образований является еще одной ключевой задачей на 2024 год», — сказал премьер-министр.