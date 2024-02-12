«Автотор» представил новый собственный бренд коммерческих машин. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала PR-директор предприятия Олеся Казарина.
Торговую марку зарегистрировали в январе 2024 года. «Наименование на латинице — Ambertruck. Наименование на кириллице — Амбертрак. Изобразительный торговый знак — АТ», — сообщила Казарина. Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — Амбер.
План развития новой марки предполагает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, работа над которой проходит в рамках технологического сотрудничества с рядом партнёров. Модели марки Ambertruck/Амбертрак адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства.
На конвейере завода начали производить одновременно четыре модели нового бренда: универсальное грузовое шасси; компактное грузовое шасси для города; самое сильное в линейке грузовое шасси; пикап.
«В настоящее время разработан и стартует комплекс мероприятий, направленных на продвижение продуктов новой торговой марки. Создана сеть дилерских предприятий и продолжается работа по её расширению и повышению эффективности. В компании убеждены, что запуск собственного бренда накладывает дополнительную ответственность на все бизнес-процессы и нацелены сделать все возможное, чтобы продукты марки Ambertruck/Амбертрак обеспечили клиентов и партнёров лучшими решениями для их транспортных потребностей», — пояснила PR-директор предприятия.
Отмечается, что официальный дистрибьютор марки Ambertruck — ООО «ТД Комавто». Компания занимается организацией продаж коммерческих автомобилей, пикапов, запасных частей и осуществляет сервисное обслуживание через сеть официальных дилеров, которая насчитывает 44 центра в различных регионах России и странах СНГ.
Ранее «Автотор» объявил о создании собственного бренда электромобилей «Амберавто». Под ним будут выпускать как электрокары разработки холдинга, так и совместные с партнёрами модели.