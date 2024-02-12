«Автотор» представил новый собственный бренд коммерческих машин

«В настоящее время разработан и стартует комплекс мероприятий, направленных на продвижение продуктов новой торговой марки. Создана сеть дилерских предприятий и продолжается работа по её расширению и повышению эффективности. В компании убеждены, что запуск собственного бренда накладывает дополнительную ответственность на все бизнес-процессы и нацелены сделать все возможное, чтобы продукты марки Ambertruck/Амбертрак обеспечили клиентов и партнёров лучшими решениями для их транспортных потребностей», — пояснила PR-директор предприятия.