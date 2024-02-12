Более 89 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары с начала февраля

С начала февраля 2024 года в Самаре выпало более 22 мм осадков. Коммунальщики бросили все силы на борьбу с последствиями непогоды. Они вывезли на полигоны уже более 89 тысяч тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— Продолжается очистка и обработка противололедными материалами проезжих частей и тротуаров, вывоз снега. С 1 по 11 февраля с территории города вывезли больше 89 тысяч тонн снега. В дневную смену в уборке города задействовано 307 единиц техники и 3272 дворника, -отметил руководителя департамента ГХиЭ Александр Андриянов.
По данным мэрии, в рамках сотрудничества с ГИБДД предпринимаются меры по эвакуации автомобилей, мешающих процессу уборки. За сутки на штрафстоянку отправлены восемь машин, нарушивших правила парковки в местах, где это было запрещено дорожными знаками. Кроме того, за всю зиму из-за ненадлежащей работы УК в прокуратуру были направлены 112 материалов, в том числе 55 за прошлую неделю.