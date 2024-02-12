Более 89 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары с начала февраля

По данным мэрии, в рамках сотрудничества с ГИБДД предпринимаются меры по эвакуации автомобилей, мешающих процессу уборки. За сутки на штрафстоянку отправлены восемь машин, нарушивших правила парковки в местах, где это было запрещено дорожными знаками. Кроме того, за всю зиму из-за ненадлежащей работы УК в прокуратуру были направлены 112 материалов, в том числе 55 за прошлую неделю.