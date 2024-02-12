В Москве продолжается модернизация газорегуляторных пунктов

В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали 18 газорегуляторных пунктов в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В эксплуатации столичной газовой службы находится свыше 450 газорегуляторных пунктов, из них с 2010 года 157 прошли реконструкцию, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 18 таких объектов», — рассказал Петр Бирюков.
В ходе работ устаревшее оборудование заменили на современное и более экологичное. Оно было изготовлено в столице на собственных производствах. Кроме того, специалисты обновили подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.
Все газорегуляторные пункты оборудовали автоматизированной системой измерения и контроля технологических параметров. Это позволяет следить за их работой в режиме реального времени.
Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах. Их установленный срок службы составляет 40 лет. Модернизация проводится без отключения потребителей.