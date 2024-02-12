Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев покинул пост главы ПСК

Кропачев был гендиректором ПСК с 2019 года. Ходят слухи, что он может занять должность вице-губернатора, освободившуюся после ухода Сергея Дрегваля. К слову, пока вопросами энергетики и тарифов временно занимается вице-губернатор Кирилл Поляков.