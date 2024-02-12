Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев покинул пост главы ПСК

Сын ректора Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Кропачев покинул должность генерального директора «Петербургской сбытовой компании» (ПСК). Судя по данным СПАРК, он покинул свою должность 9 февраля. В ПСК объясняют причины таких перемен в руководстве тем, что Кропачев перешел на новое место работы.
— Виталий Пирогов назначен генеральным директором АО «Петербургская сбытовая компания», — сообщили в пресс-службе компании.
Кропачев был гендиректором ПСК с 2019 года. Ходят слухи, что он может занять должность вице-губернатора, освободившуюся после ухода Сергея Дрегваля. К слову, пока вопросами энергетики и тарифов временно занимается вице-губернатор Кирилл Поляков.
Добавим, что Виталий Пирогов с 2010 по 2013 года был заместителем управляющего директора ПСК, а после занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам.