Китайцы планируют открыть крупный торговый хаб в Бресте

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Первый зампредседателя Брестского горисполкома Юрий Климахович и руководство ОАО «Брестмаш» провели переговоры с представителями компаний из КНР, сообщается в официальном Telegram-канале Брестского горисполкома.
«Крупный хаб по продаже китайских товаров может появиться в Бресте», — говорится в сообщении.
Именно его создание и обсуждалось на переговорах. Предполагается, что хаб будет работать на площадях ОАО «Брестмаш». Планируется продавать широкий ассортимент: от елочных украшений до автомобилей.
«Уже весной текущего года начнется детальная проработка данного проекта в Бресте с участием китайской стороны», — отметили в горисполкоме.
Как ожидается, продав свой товар, китайские партнеры будут закупать белорусскую мясомолочную продукцию для поставки в КНР. При этом именно в Бресте базируются главные мощности одного из крупнейших белорусских производителей продуктов питания — группы «Санта».
ОАО «Брестмаш», на базе которого может появиться китайский хаб, входит в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ». Брестское предприятие выпускает микроавтобусы под брендом МАЗ. Для их производства используются комплектующие из Китая от компании JAC.