В Башкирию прибыла главный врач московской больницы № 52

В республике у руководителя столичной клиники запланирована насыщенная программа, а также встречи с медицинским сообществом. Одним из первых пунктов программы стало посещение Клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Напомним, в период пандемии COVID-19 больница неоднократно была перепрофилирована в самый большой инфекционный госпиталь в республике мощностью на 450 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. Одновременно с ковид-госпиталем работали все структуры регионального сосудистого и травматологического центров, где ежедневно велась борьба за жизнь больных с инсультом, инфарктом и травмами, проводились сложнейшие нейрохирургические, сосудистые и травматологические, в том числе высокотехнологичные, операции.
Сегодня в больнице получают стационарную медицинскую помощь более 60 тыс. пациентов в год, из них более 60% госпитализируют в экстренном порядке. В среднем проводится более 14 тыс. операций в год, ⅓ из них — малоинвазивные с использованием эндоскопических технологий.
Особенностью больницы является наличие детской службы, около 37% обратившихся в стационар — юные пациенты. Ежегодно в учреждении лечатся более 7 тыс. детей.
Как рассказала главный врач больницы Ирина Карамова, на базе БСМП планируется открытие Центра мониторинга инсультов. Для этого в медучреждении установлена система ОЛЕА.
В свою очередь, Марьяна Лысенко призвала коллег активнее использовать в работе новые технологии и возможности искусственного интеллекта.
«Ковид показал, насколько важно развивать направление телемедицинских консультаций. Это создает общий образовательный уровень и в то же время решает те проблемы, которые возникают иногда на местах и требуют коллегиальных решений», — сказала Марьяна Лысенко.
Затем главврач столичной клиники побывала в недавно открывшемся в Уфе Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Этот модернизированный лечебный и исследовательский центр в регионе подарил надежду на выздоровление детей с онкологией. В церемонии его открытия принял участие президент страны Владимир Путин. Он высоко оценил открывшийся центр и дал высокую оценку работе руководства республики по сокращению младенческой смертности.
По словам главврача Людмилы Семавиной, в Центре созданы комфортные условия не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. Поставлено новейшее оборудование, которое позволяет развивать технологии диагностики и лечения.
«Самое главное, впервые в республике мы начинаем работать с клеточными технологиями и начинаем трансплантацию костного мозга. Ранее этого не проводилось ни для взрослых, ни для детей. В настоящее время под наблюдением наших специалистов и онкологов находится около 1000 детей. Все они прошли референс-диагностику в федеральных центрах. Возможность круглосуточного консультирования детей позволяет нам оказывать помощь качественно и сделать ее доступной. Все это благодаря нацпроекту “Здравоохранение”, который позволяет нам развивать медицинскую службу в регионах. Самое главное, у детей появилась возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая из дома», — рассказала руководитель онкоцентра.
Людмила Семавина также добавила, что в регионе высокая выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом говорят и цифры по выживаемости, на сегодняшний день в регионе данный показатель составляет 88%, что выше среднероссийских данных.
«Российская медицинская школа имеет колоссальный опыт, которым нужно делиться и который нужно развивать. В то же время мы действительно имеем проблемы, в первую очередь с медицинской техникой. Нам нужно стремиться к медицинской и лекарственной независимости. И
наш уникальный нацпроект “Здравоохранение”, который, я надеюсь, будет продолжен, в ближайшее время будет пересмотрен и перезагружен в отношении именно суверенитета нашей медицины. Безусловно, мы не закрываемся от мира, безусловно, будем делиться своими наработанными технологиями, но мы должны иметь собственные производства. На самом деле пандемия COVID-19 показала, что современная отечественная медицина готова к нестандартным и эффективным режимам», — сказала после посещения детского онкоцентра Марьяна Лысенко.
Марьяна Лысенко также побывала в поликлинике больницы № 9 в Ленинском районе башкирской столицы. Новое семиэтажное здание открылось прошлым летом и соответствует всем современным требованиям. Поликлиника построена в рамках регионального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость строительства вместе с оборудованием составила почти 2 млрд рублей. В состав медучреждения также вошли филиал детской поликлиники № 6 и женская консультация.
Гостья ознакомилась с работой регистратуры, кабинета участкового терапевта, процедурного и стоматологического кабинета, осмотрела операционную, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики. Она отметила, что поликлиника хорошо оснащена технологически, в том числе собственным КТ.
Главный врач больницы № 9 Вадим Асадуллин рассказал, что общая площадь здания составляет 13,3 тыс. квадратных метров, это в пять раз больше, чем в поликлиниках, где принимали пациентов до этого. Врачебную помощь здесь оказывают более 40 тыс. жителей Ленинского района.
«Проектная мощность поликлиники составляет 900 посещений в смену: 400 — во взрослом блоке, 350 — в детском блоке и 150 — в женской консультации. Функционально здание разделено на три блока с отдельными входами. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают количество возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным», — отметил главный врач.
После ознакомления с работой поликлиники Марьяна Лысенко обсудила с коллегами достижения и проблемы современного здравоохранения. Она также поделилась новыми практиками работы со школьниками, которые используются в столичных клиниках, для привлечения молодежи в медицину.