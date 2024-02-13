В Башкирию прибыла главный врач московской больницы № 52

«Российская медицинская школа имеет колоссальный опыт, которым нужно делиться и который нужно развивать. В то же время мы действительно имеем проблемы, в первую очередь с медицинской техникой. Нам нужно стремиться к медицинской и лекарственной независимости. И

наш уникальный нацпроект “Здравоохранение”, который, я надеюсь, будет продолжен, в ближайшее время будет пересмотрен и перезагружен в отношении именно суверенитета нашей медицины. Безусловно, мы не закрываемся от мира, безусловно, будем делиться своими наработанными технологиями, но мы должны иметь собственные производства. На самом деле пандемия COVID-19 показала, что современная отечественная медицина готова к нестандартным и эффективным режимам», — сказала после посещения детского онкоцентра Марьяна Лысенко.