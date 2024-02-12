Австрие газовой иглы: чем Вена сможет заместить поставки «Газпрома»

Резкое прекращение закупок российского газа, очевидно, негативно скажется на ценах в стране, потому что добываемого OMV в Австрии и Норвегии газа будет недостаточно, считает Мария Белова из «Имплементы». Также у компании есть долгосрочный контракт на бронирование мощностей на приемном терминале СПГ Gate в Нидерландах и возможность закупать трубопроводный газ в Норвегии, но этого также будет недостаточно даже с учетом спотовых закупок на бирже, добавляет она. Поставки из РФ в среднем за 2023 год составили 64,7% от общего импорта газа в Австрию, при этом в декабре доля РФ увеличивалась вплоть до 98%, хотя объемы импорта тогда были сравнительно малы.