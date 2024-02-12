Австрие газовой иглы: чем Вена сможет заместить поставки «Газпрома»

Правительство Австрии изучает возможность выхода из долгосрочных контрактов с «Газпромом», действующих до 2040 года, заявила 12 февраля австрийский министр энергетики и окружающей среды Леонор Гевесслер. По ее словам, страна стремится диверсифицировать поставки газа, для того чтобы снизить зависимость от РФ. В планах министерства — обязать австрийские компании принять конкретные меры по сокращению российского газа в закупках.
Леонор Гевесслер пообещала проанализировать правовые основы для такого требования. «Рынок и его энергетические компании не выполняют на достаточном уровне свои обязательства по снижению зависимости от российского газа. Диверсификация импорта газа идет слишком медленно», — считает министр. Министерство поручило Австрийскому институту экономических исследований (WIFO) провести исследование последствий завершения контракта и рисков сохранения зависимости от российского газа.
В «Газпроме» на запрос «Ъ» не ответили. В OMV «Ъ» сообщили, что при необходимости компания может поставлять своим клиентам в Австрии 100% нероссийский газ. При этом в компании подчеркнули, что российский газ не попадает под санкции в Европе и импортируется в Австрию из нескольких стран по трубопроводам или через терминалы СПГ. «Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, сначала необходимо создать соответствующую правовую основу», — пояснили там, отказавшись комментировать финансовые последствия от разрыва контракта, так как «они являются конфиденциальными для обеих сторон».
Трубопроводный газ из России поступает в Австрию в хаб в Баумгартене на границе со Словакией транзитом через Украину.
Австрия после отказа большинства покупателей в ЕС от российского газа пока остается одним из крупнейших потребителей газа «Газпрома», выбирая в рамках действующего контракта до 8 млрд кубометров в год.
Притом что всего через Украину в Европу «Газпром» поставил в 2023 году 11,85 млрд кубометров. По итогам 2023 года, как сообщала OMV 1 февраля, РФ поставили все согласованные объемы газа по долгосрочному контракту, при этом Австрия впервые за два десятилетия стала нетто-экспортером газа, поставив соседним странам ЕС больше, чем импортировала.
Резкое прекращение закупок российского газа, очевидно, негативно скажется на ценах в стране, потому что добываемого OMV в Австрии и Норвегии газа будет недостаточно, считает Мария Белова из «Имплементы». Также у компании есть долгосрочный контракт на бронирование мощностей на приемном терминале СПГ Gate в Нидерландах и возможность закупать трубопроводный газ в Норвегии, но этого также будет недостаточно даже с учетом спотовых закупок на бирже, добавляет она. Поставки из РФ в среднем за 2023 год составили 64,7% от общего импорта газа в Австрию, при этом в декабре доля РФ увеличивалась вплоть до 98%, хотя объемы импорта тогда были сравнительно малы.
По данным Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, в 2023 году импорт газа в Австрию составил 7,12 млрд кубометров, потребление — 7,02 млрд кубометров (меньше импорта из-за накопления газа в ПХГ). Австрия пытается замещать российский трубопроводный газ в основном за счет поставок из Норвегии, а также дополнительных закупок СПГ. В июле 2023 года глава OMV Альфред Штерн заявлял, что компания продолжит закупать российский газ до тех пор, пока это не будет запрещено.
Сергей Кондратьев полагает, что заявление Леонор Гевесслер, скорее, призыв к стресс-тестированию и попытка понять, что будет, если контракт на транзит с Украиной не будет продлен после 2024 года. «Отказ от российского газа будет непростой, но решаемой задачей, в том числе и потому, что спрос на газ в ЕС пока остается подавленным, запасы высокие, а планы по увеличению импорта газа из альтернативных источников выполняются», — считает он.
Татьяна Дятел