Госдолг Беларуси составляет всего 24% от ВВП

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Государственный долг Беларуси в настоящее время превышает 17 миллиардов долларов, заявил посол страны в РФ Дмитрий Крутой.
По его словам, министерства финансов Беларуси и России каждый год рассматривают схему погашения долгов и работу с процентами. В прошлом году и в текущем необходимые договоренности уже достигнуты.
При этом белорусский дипломат подчеркнул в очередной раз, что выплаты по долгам не должны давить на инвестиционные планы, в том числе по совместным проектам.
«Поэтому Минфины эту схему выработали. И в отношении долга вообще вопрос на нынешний год, я считаю, закрыт», — заявил Дмитрий Крутой в эфире ОНТ.
После чего обратил внимание, что появляются размышления на тему того, что Беларусь оказалась в долговой зависимости от российской стороны, что является еще одним мифом.
Посол рассказал, что государственный долг Беларуси составляет 17,2 миллиарда долларов, или 24% от ВВП республики. Это один из самых низких показателей в мире.
Дмитрий Крутой отметил, что у России по итогам прошлого года этот показатель составляет 14%, и она находится в тройке лидеров в мире по данному критерию.
«На протяжении всех последних лет белорусское правительство очень аккуратно и очень спокойно работает с госдолгом. Во-первых, не увеличивая его, а во-вторых, полностью соблюдая финансовую дисциплину», — подчеркнул он.
Дипломат уточнил, что в настоящее время в общем объеме внешнего долга республики на Россию приходится около 70%, и большая часть из этого относится к кредиту на строительство Белорусской атомной станции, которым заложены комфортные условия для Минска.