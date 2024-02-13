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В Госдуме готовят новое направление для маткапитала

Молодым родителям предлагают потратить выплату новым способом.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает расширить возможность для использования маткапитала. Деньги нужно тратить на покупку домов не спустя три года после рождения ребенка, а сразу, считает парламентарий.

Лантратова хочет сделать так, чтобы молодые родители могли тратить деньги на покупку дома, если они живут в небольших селах. Сейчас же им приходится ждать три года перед приобретением жилья, напомнила депутат.

К тому же, в маленьких городах и селах обычно нет выгодных ипотечных программ, на которые можно было бы потратить деньги с маткапитала сразу после рождения ребенка. А стоимость жилья там, наоборот, недорогая — позволяет купить дом на выплату, подчеркнула парламентарий.

Сейчас программа маткапитала не позволяет сразу купить дом, из-за чего семьи вынуждены «влезать в ипотеку», даже если у них есть, где жить, и новая квартира не так уж и нужна, передает РТ (18+) слова Лантратовой.

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