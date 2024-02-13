В Госдуме готовят новое направление для маткапитала

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает расширить возможность для использования маткапитала. Деньги нужно тратить на покупку домов не спустя три года после рождения ребенка, а сразу, считает парламентарий.
Лантратова хочет сделать так, чтобы молодые родители могли тратить деньги на покупку дома, если они живут в небольших селах. Сейчас же им приходится ждать три года перед приобретением жилья, напомнила депутат.
К тому же, в маленьких городах и селах обычно нет выгодных ипотечных программ, на которые можно было бы потратить деньги с маткапитала сразу после рождения ребенка. А стоимость жилья там, наоборот, недорогая — позволяет купить дом на выплату, подчеркнула парламентарий.
Сейчас программа маткапитала не позволяет сразу купить дом, из-за чего семьи вынуждены «влезать в ипотеку», даже если у них есть, где жить, и новая квартира не так уж и нужна, передает РТ (18+) слова Лантратовой.
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