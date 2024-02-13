Мэрия Новосибирска проиграла суд горнолыжному клубу

Арбитражный суд Новосибирской области признал право собственности горнолыжного клуба «Корел-Иня» на пять спортивных сооружений в Октябрьском районе. В их число входят тренировочная базу и горнолыжные спуски.
Ранее мэрия города подала иск, чтобы сооружения признали самовольно построенными и изъяли из собственности компании.
Объекты построены на участке земли площадью почти 120 тысяч кв.м.. Участок, чья кадастровая стоимость составляет 261 млн рублей, предоставлен клубу в аренду.
Однако в суде «Корел-Иня» подтвердила, что пыталась получить документы, которые узаконили бы её сооружения. Также они подчеркнули социальную значимость своих сооружений, которые помогают популяризировать горнолыжный спорт. Кроме того, их клуб бесплатно проводит соревнования, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».