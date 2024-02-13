Мэрия Новосибирска проиграла суд горнолыжному клубу

Однако в суде «Корел-Иня» подтвердила, что пыталась получить документы, которые узаконили бы её сооружения. Также они подчеркнули социальную значимость своих сооружений, которые помогают популяризировать горнолыжный спорт. Кроме того, их клуб бесплатно проводит соревнования, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».