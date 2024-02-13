Красноярские обманутые дольщики получили квартиры в ЖК «Нойланд-Черемушки» спустя 10 лет

Благодаря прокуратуре через 10 лет восстановлены права 288 семей. Они являются участниками долевого строительства проблемного ЖК «Нойланд-Черемушки».
С 2013 года застройщик «Монтаж-Строй» возводил два жилых дома на ул. Шевченко. Через 5 лет стройка прекратилась из-за недобросовестных действий руководителей строительных организаций.
Прокуратурой были объявлены предостережения и вносились представления, проводились межведомственные совещания по вопросу строительства. В органы исполнительной власти направлялись информации о необходимости принятия мер, рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Только после прокурорского вмешательства права на объект передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. На достройку выделено более 1 млрд руб.
В результате первый 25-этажный дом введён в эксплуатацию. 288 семей получили ключи от квартир. Второй дом заселят в течение двух месяцев.